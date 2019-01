CHIESA, Non abbiamo mollato neanche in dieci

Federico Chiesa, protagonista con una doppietta nella vittoria della Fiorentina in casa del Chievo, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi istanti dal termine della partita: "È stata una partita rocambolesca, piena di azioni sia nostre che loro. Bellissima per i tifosi neutrali, noi anche in dieci abbiamo dimostrato che non molliamo e ci portiamo a casa tre punti importantissimi. Ringrazio il mister che mi tiene sul pezzo novanta minuti, io ci sono sempre per lui, la squadra e i nostri tifosi. Ora ci godiamo questa vittoria e poi penseremo alla bella sfida del Franchi contro la Roma in Coppa Italia per provare a continuare nel nostro sogno. Sarà tra pochissimo".