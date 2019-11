CHIESA, Nervoso ed in calo. Adesso la società...

Chiesa è troppo nervoso ed il suo rendimento è calato. In Serie A soltanto Cristiano Ronaldo, Immobile e Correa hanno calciato più di lui verso la porta, il problema è la mira. Il classe '97 è ancorato alla stessa media realizzativa di un anno fa e spesso ricerca la giocata individuale finendo per incaponirsi e perdere il pallone come in occasione del gol preso dal Parma al Franchi. La Fiorentina tornerà a Natale probabilmente, a proporgli il rinnovo anche perché il suo atteggiamento non sta piacendo ai tifosi: pochi post sui social, poche interviste, mai una risposta sul presente e sul futuro. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.