CHIESA, Le pagelle: si prende anche un 8,5

È stato uno dei grandi protagonisti del 9-1 che l'Italia ha rifilato all'Armenia ieri sera con due pali, due assist e un gol, e i quotidiani non hanno tardato a celebrare la grande prestazione di Federico Chiesa. Questi i voti e le pagelle dell'esterno della Fiorentina e dell'Italia:

La Gazzetta dello Sport - "8,5. Mancini completa l'opera dei recuperati: Chiesa fa sfraceli, un gol, due pali, assist. Impossibile fermarlo".

Corriere dello Sport: "7,5. Finalmente! Sembrava destino: due pali, due assist e niente gol. Invece eccolo, di testa, il 9-1, su cross di Orsolini. Si merita questa rete perché la vuole, perché si mette a servizio della squadra, perché dà tutto. Segna la prima rete azzurra quando, alla 17a presenza in Nazionale, raggiunge suo padre".

Tuttosport: "7,5. Ci prova in tutti i modi a iscriversi al festival del gol alla fine, dopo due palli, ci riesce. Alla prima occasione, appena il pallone gli capita a tiro, pennella una parabola che è un invito a nozze per Immobile che di testa non sbaglia. Si vede che vuole far vedere a tutti, il ct in primis, di essere indispensabile. Il motore gira alla grande".