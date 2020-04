CHIESA, Inter può mettere sul piatto Nainggolan

Il grande obiettivo dell’Inter per la prossima estate rimane Federico Chiesa. La crisi ha svalutato il suo cartellino ad una cinquantina di milioni. Antonio Conte è un estimatore del figlio d’arte e vorrebbe trasformarlo in un esterno a tutta faccia nel suo 3-5-2. I 12 milioni che servirebbero a riscattare Moses, vorrebbero messi sul piatto per l’offerta ai viola, più altri 10 milioni e i cartellini di Dalbert e Nainggolan. Questa l’offerta dell’Inter che così prova a battere la concorrenza della Juventus.