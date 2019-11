CHIESA, Il solitario finisce nel mirino. Primi mugugni

Dopo l'errore che ha portato al gol di Gervinho, Federico Chiesa ha sentito i primi mugugni del proprio stadio. Lo scrive il Corriere Fiorentino, che riporta come non si sia trattato di fischi - l'appoggio alla squadra non è mai mancato - ma una chiara insofferenza nei confronti dell'atteggiamento del numero 25.

Già qualcuno aveva puntato il dito dopo le lamentele del giocatore per i passaggi non giusti da parte dei compagni, e non era passato inosservato il rigore sbagliato contro il Milan. Anche Montella ha commentato la prestazione di Chiesa, giustificandola: "Federico è un generoso. Ha giocato con l'influenza, io ho solo fatto finta di non saperlo".