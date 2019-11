CHIESA, Contento per il gol e l'entusiasmo. Ora...

Federico Chiesa, attaccante dell'Italia, ha così parlato a Rai Sport al termine del 9-1 azzurro con l'Armenia in cui ha trovato la sua prima rete in nazionale: "Sono contento del primo gol in nazionale ma soprattutto per la squadra e come si diverte in campo. Siamo un gruppo fantastico ed anche in allenamento c'è un grande entusiasmo. Questo ce l'ha trasmesso il mister Mancini dal primo giorno, ci ripete che siamo forti e in futuro possiamo dare tanto: lo stiamo dimostrando con i risultati. Il mister mi ha chiesto di fare questa partita, muovermi sempre ed essere propositivo, farmi vedere ed attaccare la profondità oppure venire incontro. Ho fatto quello che mi ha chiesto".

Che momento è dal punto di vista personale?

"Chi mi conosce, ma soprattutto chi mi vuole bene, sa come sono e che carattere ho. Degli altri non mi interessa".

Si sente in corsa per l'Europeo?

"Mi sento bene ma c'è ancora tanto da fare per guadagnarselo".