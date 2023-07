CHIARUGI A RFV, Venuti sminuito da continue critiche

FirenzeViola.it

Luciano Chiarugi, ex Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola, durante Palla al Centro: "Venuti purtroppo ha vissuto un periodo, soprattutto da gennaio in poi, alquanto spiacevole, a maggior ragione per quelle che sono state le continue critiche della tifoseria".

Come è stato per lei lasciare Firenze?

"Per me è stato traumatico, però d'altra parte la società aveva preso le sue scelte e io non potevo che adeguarmi; la mia strada e quella intrapresa dalla società andavano in direzioni opposte. Quello che ho potuto dare alla squadra e alla società l'ho dato e questo mi ha aiutato, al momento dell'addio, a lasciare questa città senza rimpianti".

Cosa pensa di Dia?

"Penso che abbia fatto molto bene a Salerno, ma aspettiamo e vediamo come si evolve la situazione prima di parlare. Di certo l'attaccante della Salernitana farebbe comodo alla Fiorentina e a Italiano, che ha sempre voluto un attaccante da 15/16 gol a stagione, e Dia ne ha fatti 16 nel suo ultimo anno a Salerno".

Riguardo a lei e alla sua carriera, chi prese la decisione di farla giocare a piede invertito?

"La scelta di schierarmi nella fascia opposta a quella in cui solitamente giocavo è stata di Pesaola; scelta che ho sempre approvato in quanto ho sempre reso bene giocando a piede invertito".

Qual è il suo parere su Brekalo?

"E' ancora un giocatore indefinito, che abbiamo visto molto poco. Al momento sembra che non abbia avuto a Firenze la stessa fortuna che ha avuto a Torino. Italiano sicuramente saprà valutarlo e capire se potrà essere utile o meno alla sua Fiorentina".