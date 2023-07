CEROFOLINI, Tre club interessati, ma prima...

FirenzeViola.it

La Fiorentina sfoglia la margherita per un portiere, ma intanto sono ancora Terracciano e Cerofolini a difendere i pali dei viola in queste prime amichevoli. All’arrivo del nuovo portiere, l'ex Empoli dovrà partire con lo stesso spirito degli altri anni, ossia quello di giocarsi il posto con un altro, al momento dal profilo incerto visti i tanti nomi usciti ma potenzialmente titolare (la Conference darebbe più chances a tutti e due). Dalla lista per ora va depennato solo Caprile che si è accasato ad Empoli.

Destinato a partire al momento, dopo qualche incertezza iniziale sul futuro di Terracciano (per il quale la Fiorentina ha però tranquillizzato in qualche modo l’agente proprio nei giorni scorsi) è dunque Michele Cerofolini ma la società prenderà in esame le offerte solo all’arrivo del nuovo numero uno (o 12 che sia). All’aretino, in scadenza al prossimo giugno e quindi con una formula tutta da capire, hanno pensato diversi club tra cui Frosinone in A e Cremonese in B.

E teoricamente nella serie cadetta c’è anche il Perugia, che aspetta però il verdetto definitivo sulla riammissione a discapito di Reggina e Lecco (Grifo seconda in graduatoria dopo il Brescia), perciò in questo terzo caso ci vuole la giusta pazienza (il 2 agosto intanto c’è il ricorso al TAR). L’assalto concreto (per ora teorico appunto) a Cerofolini partirebbe solo in caso di B.