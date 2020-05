CENTROCAMPO, Ipotesi Locatelli. Occhio a Berge

Il centrocampo della Fiorentina è già a buon punto, dati gli acquisti a gennaio di Duncan e Amrabat. Serve però il "perno", uno alla Tonali. Anche se secondo il Corriere Fiorentino sarebbe più facile mettere le mani su Manuel Locatelli del Sassuolo, tenendo sempre d'occhio il ritorno di fiamma per Sander Berge, che però a gennaio ha lasciato il Genk per trasferirsi allo Sheffield United. Da non dimenticare nemmeno De Paul, seppure l'interesse viola per lui sembra essere stato raffreddato dall'esplosione di Castrovilli.