CENTRO SPORTIVO, Tutti gli step per la 1ª pietra

L'inizio del 2021 vedrà finalmente l'inizio dei lavori per la realizzazione del nuovo centro sportivo, il Viola Park. Un grande progetto ambizioso che permetterà alla Fiorentina di concentrare maschile, femminile e giovanile in un unico centro sportivo in cui lavoreranno ogni giorno 400 persone circa. La posa della prima pietra non sarà il 2 gennaio, come sperato in un primo momento, ma di certo qualche giorno di ritardo non inficerà l'iter che prosegue senza grandi complicazioni. Ad allungare i tempi c'è ancora la burocrazia ovviamente, con la Soprintendenza che deve pronunciarsi definitivamente sulle modifiche e la società che deve sia richiedere formalmente il permesso a costruire (nella seconda parte di gennaio) sia firmare la convenzione con il comune per gli oneri finanziari (sarà effettuata nei primi giorni di gennaio e il Comune stesso ha chiesto uno slittamento perché a dicembre c'è la chiusura dell'esercizio finanziario). Le parti sono al lavoro e in contatto continuo, con le festività che potrebbero rallentare ancora di qualche giorno il tutto, ma manca ormai solo l'ultimo sforzo. Poi si potranno aprire i cantieri, già aperti per quanto riguarda il restauro della Villa, magari alla presenza dello stesso Commisso qualora dovesse riuscire a tornare.