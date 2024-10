CEDROLA A RFV, Tifosi San Gallo 12°uomo in campo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Michele Cedrola, agente svizzero, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al centro" per conoscere meglio i prossimi avversari in Conference della Fiorentina, gli svizzeri del San Gallo: "Fiorentina è una squadra blasonata, troverà un San Gallo molto motivato e uno stadio bellissimo. Il San Gallo vive molto dell'entusiasmo dei propri tifosi, la Viola troverà un clim simile allo stadio dell'Atalanta e della Juventus perché gli spettatori sono vicini al campo. Il tifo per loro sarà il dodicesimo uomo"

Il San Gallo non vive un bel momento. È una sensazione momentanea?

"Penso che sia momentaneo. La squadra è partita bene in campionato ma il doppio impegno in Conference li ha un pò rallentati perché non sono abituati. La rosa è limitata ed è un periodo dove hanno vinto una sola partita nelle ultime sei".

C'è qualche singolo del San Gallo da tenere in considerazione?

"Penso che l'attaccante francese Geubbels sia da tenere d'occhio, è un giocatore alto e di movimento che ricorda un pò Moratae sta attraversando un buon periodo. E poi c'è Akolo che è in dubbio e ha fatto molti gol, può darsi giochi Mambimbi come seconda punta che è veloce"

Ci saranno oltre 1000 tifosi viola. Come è l'ambiente del San Gallo?

"Troveranno un ambiente molto caldo,in questa regione sono molto appassionati di calcio. Il San Gallo vivrà di quest'ambiente giovedì. La Fiorentina dovrà stare sul pezzo per tutti e 90 i minuti".

ASCOLTA LA VERSIONE INTEGRALE DEL PODCAST