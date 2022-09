CECCONI A RFV, Non mi piace alternanza punte

L'ex attaccante viola e rossoblù Luca Cecconi ha parlato delle due squadre a Radio Firenzeviola: "Il Bologna ora ha cambiato anche allenatore perché la squadra ha qualche problema nonostante i gol di Arnautovic, il gioco della Fiorentina invece è più articolato e vorrebbe gol ma i centravanti non sembrano all'altezza. Non mi fanno impazzire nessuno dei due attaccanti viola. Jovic si è involuto rispetto all'Eintracht, alla Fiorentina sembra un giocatore che ha perso delle sicurezze del suo essere centravanti, mi sembra poco determinato e non mi pare rapido, non corre e non si smarca. Non so se ha dei margini di miglioramente, mi auguro di sì. Ma ora tutti e due mi sembrano al di sotto delle aspettative.



Avvicendamento tra le punte può influire? Sicuramente sì, ma non essendoci da nessuno dei due una prestazione convincente entrambi credono di avere delle possibilità e l'allenatore si sente in dovere di dargliele. Dovrebbero avere la forza caratteriale di tirare fuori il meglio da questa concorrenza. Ma spesso attaccanti e portieri hanno bisogno di sentirsi sicuri. Ma la Fiorentina ha puntato su una rosa con doppi ruoli. Il lato positivo che hai alternative quando uno si infortuna ma dall'altro c'è questa variabilità e si tolgono certezze. Personalmente non mi piace l'alternanza perché alla fine le squadre quei 7/8 titolari li hanno. Qui sembrano 22 giocatori più o meno dello stesso livello. Mancano l'apporto dagli altri reparti e dagli esterni, i meccanismi sembrano non funzionare, gli esterni non sembrano avere il gol nel loro bagaglio



Reazione Bologna all'addio di Mihajlovic? "E' una situazione un po' diversa dal solito, quando un tecnico viene esonerato è perché ha perso credibilità mentre qui Mihajlovic ha molti fedelissimi e il riscontro psicologico può esserci. Ma i dirigenti avranno fatto delle considerazioni anche dolorose su Mihajlovic captando anche dai giocatori fedeli al tecnico la situazione che purtroppo era, visto che non poteva essere al campo. Anzi pensavo che a fine stagione scorsa lo stesso allenatore si sarebbe dimesso per non creare difficoltà alla squadra"