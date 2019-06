CECCHI GORI, Rocco, ti conoscerò. De Paul il top

Lunga intervista a Vittorio Cecchi Gori questa mattina sulle pagine de La Nazione: l'ex presidente della Fiorentina è tornato a parlare di viola, soffermandosi anche sulla nuova proprietà americana. Ecco le sue frasi più significative: "La passione è l’unica chiave che ho e finalmente la rivedo intorno alla Fiorentina. Commisso? Non lo conosco personalmente, un giorno mi piacerebbe incontrarlo per parlare con lui, raccontargli la mia storia a Firenze e magari suggerirgli qualche idea. Da lontano mi sembra una persona che ha tanta buona volontà e parla con il cuore, è bastato questo per riaccendere i tifosi. Riassaporano il gusto del sogno, è la benzina del calcio. Se mi rivedo in lui? Di sicuro ha qualità che mi piacciono, è genuino e trasmette energia, spero che possa far rivivere il sentimento di amore che prima mio padre e poi io abbiamo sempre avuto per la Fiorentina. E poi conosco bene gli Stati Uniti, ho ancora tanti rapporti di consulenza, mi sento un italo americano e anche per questo mi rivedo nella nuova proprietà. L'entusiasmo ora è tanto, ma la Fiorentina non dovrà deludere in campo. Serviranno almeno due grandi giocatori che facciano la differenza, oltre ovviamente alla conferma di Chiesa. Un consiglio? Stravedo per De Paul, sarebbe fondamentale per il centrocampo della Fiorentina. Mi auguro che Commisso tenga in grande considerazione Antognoni. Se lo merita come persona. Il futuro di Chiesa? Non so cosa abbia in mente Chiesa, ma le recenti parole di Commisso sono state chiare".