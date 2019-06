CECCHI GORI, Commisso? Firenze e gli USA...

Vittorio Cecchi Gori, ex presidente della Fiorentina ha rilasciato una lunga intervista ad Huffington Post, blog e aggregatore statunitense, dove, oltre al cinema, c'è stato spazio per parlare della Fiorentina e del nuovo patron Rocco Commisso: "Litigi sul set? (Sorride, ndr). No, mai. Più che sul set, allo stadio o sui campi da calcio. Nel documentario il calcio ha una parte fondamentale con interviste fatte a Claudio Ranieri, Roberto Mancini e Giancarlo Antognoni. Ricordo grandi litigate con Trapattoni”. È stato presidente di quella che era la sua squadra, la Fiorentina: cosa ne pensa di questa “nuova era americana”? Penso che sia giusto. Firenze è una città molto conosciuta negli Stati Uniti, quindi perché no?".