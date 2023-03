CAVASIN A RFV, Viola guardi l'Atalanta. Col Sivasspor...

L'ex allenatore tra le altre anche della Fiorentina, Alberto Cavasin, è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di Radio Firenzeviola durante "Viola weekend".

Che partita ha visto giovedì?

"La Fiorentina ha avuto tante occasioni sin dall'inizio, ma Italiano dovrebbe essere soddisfatto per come è finita la partita, è una vittoria importante. Forse sì, la squadra Viola poteva fare qualche gol in più".

La Fiorentina può essere ottimista per il ritorno?

"La Fiorentina può gestirla bene, loro dovranno attaccare. Quest'anno la Viola ha fatto bene in trasferta e l'avversario è abbordabile. Credo che ci saranno più occasioni e credo che arriverà un risultato positivo. E' pur sempre una partita europea e non sarà una passeggiata, ma i favori del pronostico è a favore della Fiorentina".

Prosegue: "La Conference è una coppa europea e ci sono squadre di tutte le nazioni: ha un suo valore. Se la vinci la metti in bacheca e vale tanto".

Domani ci sarà la Cremonese, quali potrebbero essere i pericoli?

"La Fiorentina non accuserà il match di giovedì e sarà pronta. credo abbia molte chance di vincere. La Cremonese è più compatta e più squadra con Ballardini e ha acquisito maturità, oltre a nuovi innesti davanti. Loro sanno far sfogare l'avversario e sono attenti. In ogni caso resta inferiore alla Fiorentina".

Lei è fiducioso per il campionato?

"Mi aspettavo che la Fiorentina potesse far meglio dopo la scorsa stagione, nella quale si era visto un gran gioco. La coppa ha sicuramente tolto qualcosa alla squadra e alcuni non si sono inseriti. Ora ha ritrovato gli attaccanti, c'è chi finalizza e sono rientrati gli infortunati. La squadra viola ora è pronta per il rush finale. Ora magari non può arrivare dove pensavamo, ma con un filotto di vittorie le cose possono cambiare. Ora la Fiorentina è più matura".

Questa Fiorentina di Commisso dove può arrivare tra qualche anno?

"Ci sono basi importanti, soprattutto a livello societario. C'è bisogno di prendere la mano nella nuova realtà, il calcio è un'azienda particolare. Ora stanno facendo esperienza e lo deve trasmettere alla squadra, ripartendo da Italiano e creando dunque un ciclo. Così può anche pensare di piazzarsi tra le prime quattro. L'esempio che deve seguire è quello dell'Atalanta, che ha il bilancio a posto e fa investimenti mirati. La Viola può tornare dove gli spetta così, le basi ci sono".

Il ritiro al Viola Park: "Proietta sempre in avanti e ad oggi avere queste strutture è importante".