CAVALIERE A RFV, Consiglio Sutalo accanto a Milenkovic

Vincenzo Cavaliere, intermediario di mercato soprattutto per la zona balcanica, ha parlato a Radio Firenzeviola durante il "Social Club".

Il futuro di Jovic: "Per me Jovic è un grande giocatore, alla Fiorentina ci sta. Poi bisogna vedere le alternative che ha la società. A quel punto Jovic potrebbe essere anche ceduto, però bisogna capire anche gli equilibri di mercato. Penso che il Galatasaray potrebbe essere un club giusto per lui, ho letto anche che Icardi andrà via. In Turchia si gioca un calcio più semplice, potrebbe essere sicuramente una buona destinazione per lui".

Sulla difesa viola: "Accanto a Milenkovic non è detto che per forza ci debba giocare un difensore con il piede mancino. Io andrei a prendere Josip Sutalo della Dinamo Zagabria".

Su Terzic: "La concorrenza nel suo ruolo è molto forte. Forse lasciarlo andare a giocare non sarebbe un'idea malvagia, per averlo pronto nella prossima stagione. Avere due buoni terzini sinistri per la Fiorentina sarebbe un'ottima cosa".