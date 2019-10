CASTROVILLI, Per me è momento magico. Lazio...

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha così parlato al Team Talk, ai microfoni del sito ufficiale viola:

"Momento magico per me ma anche per squadra e società. Attraversiamo un periodo bello e vogliamo continuare così. Non me lo aspettavo e devo ancora realizzare. Ora arriva la Lazio, buona squadra con elementi importanti. Serve il 100% e non l'80. A Brescia siamo stati sfortunati perché l'ha ribattuta Vlahovic... Speriamo vada meglio la prossima. I tifosi ci aiutano molto e ci rendono orgogliosi: oltre alla società, Barone e il presidente, anche loro ci seguono ovunque ed è come se ci dessero una mano. I miei idoli sono Ronaldinho e Kakà, impazzivo per questi due brasiliani. Ho DVD di entrambi. Chiamata in Nazionale? Incrocio le dita, e se arriverà la dedicherò alla mia famiglia. Se tutto ciò sta accadendo lo devo a loro. Tanto, se non tutto, per i sacrifici che hanno fatto e quanto mi sono stati vicini. Mi hanno dato la forza di non mollare mai. Della Lazio temo Immobile, per assurdo l'ho consigliato anche a mio cugino al fantacalcio, è un ottimo giocatore e mi piace molto. Sarà una bella battaglia e per me anche una bella partita, c'è tanto entusiasmo e ci sprona a fare sempre meglio, non mollando un centimetro".