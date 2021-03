CASTROVILLI, Passi in avanti: oggi tappa decisiva

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si fa il punto questa mattina sulle condizioni degli acciaccati viola, in particolare su Gaetano Castrovilli che ieri ai microfoni del sito ufficiale della Fiorentina ha dichiarato di "stare meglio". Come spiega il quotidiano, è aumentata la fiducia attorno al numero 10 in vista dell'impegno di Benevento anche se l'ennesimo giorno di lavoro differenziato unito al fatto che mancano solo due sedute alla partenza per la Campania non fanno dormire ancora sonni tranquilli. Tutto dunque verrà deciso nella seduta di oggi, anche perché domani sarà già tempo di rifinitura. Per ciò che riguarda gli altri tre calciatori con problemi, Amrabat, Kouame e Kokorin, la sensazione è che i primi due recupereranno senza problemi in vista di sabato mentre per il terzo ancora non è chiaro.