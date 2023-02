CASTROVILLI, Il rinnovo è vicino: 2026 con opzione?

Repubblica parla di Gaetano Castrovilli e spiega come a quattordici mesi di distanza vorrà di nuovo essere decisivo contro l'Hellas Verona. In occasione della gara di andata in Portogallo era contrariato per non essere entrato nemmeno un minuto, riporta il quotidiano che aggiunge anche come sul fronte rinnovo arrivino buone notizie: dopo alcune settimane di stallo e di distanza tra le parti, negli ultimi giorni l’idea di prolungamento si fa sempre più concreta.

Castrovilli vuole dimostrare gratitudine alla Fiorentina e non intende liberarsi a zero. Il rinnovo potrebbe essere fino al 2026, biennale con opzione sul terzo anno. Un modo per tutelare la società, ma allo stesso tempo per permettere al giocatore di tornare con calma a essere uno dei migliori centrocampisti italiani.