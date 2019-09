CASTROVILLI, Il leader viola e re della corsa

Focus sul personaggio Gaetano Castrovilli sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio: il numero 8 viola non è stato solo corsa (è stato quello che contro la Juve ha macinato più chilometri davanti a Pulgar, Badelj, Lirola e Chiesa) ma è stato anche un mix di continuità e battaglia: il giovane mediano ha convinto per classe, spregiudicatezza, personalità da leader contro una squadra che da anni è la più forte del campionato. Ciò che manca al giocatore, in attesa del rinnovo del contratto, è adesso una maggior cattiveria in zona gol, aspetto sul quale Montella lavorerà con grande attenzione nei prossimi giorni.