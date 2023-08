CASTROVILLI, Che sfortuna. Senza 10 e out dalla lista

FirenzeViola.it

Gaetano Castrovilli non può dire di essere stato particolarmente fortunato nella sua carriera nel calcio che conta. E ora si trova ad un bivio fondamentale della sua esperienza professionale, perché dopo l'artroscopia al ginocchio i tempi di recupero non sono ancora certi, ma con tutta probabilità può dire finito il suo 2023 calcistico. Nel 2024 potrebbe iniziare un nuovo capitolo ma oltre ad essere un altro percorso piuttosto lungo, a quel punto ci sarà la Spada di Damocle della scadenza del contratto con la Fiorentina e la ricerca di una sistemazione per il futuro.

Una situazione che aveva portato le parti a salutarsi piuttosto serenamente di fronte all'offerta del Bournemouth, club che però ha rispedito al mittente il giocatore dopo aver appurato le condizioni fisiche non proprio ottimali. La società viola ha già espresso al giocatore la volontà di seguire l'ormai ex numero 10 nel suo percorso di recupero ma sul futuro i punti interrogativi sono veramente tanti. Starà al calciatore provare a risalire una montagna che è diventata ancora una volta difficile da scalare.