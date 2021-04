CASTROVILLI, Arrabbiato non per il cambio. Ruolo...

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo la partita contro la Juventus. Queste le sue dichiarazioni: "Siamo stati discontinui, ci ha penalizzato durante l'anno, ma adesso dobbiamo giocare uniti e con grinta come oggi. Rabbia alla sostituzione? Non il cambio, assolutamente. Giusto portare rispetto anche ai compagni in panchina, ma ero arrabbiato per il risultato ed il gol preso appena rientrati dagli spogliatoi. Ruolo? Come mezzala mi sto trovando benissimo, mentre per il fatto di calciare più in porta me lo dicono sia il mister che i miei compagni come Franck (Ribery, ndr). Se era un tiro quello di Morata? Sì, per me sì. E' stato molto bravo lui".