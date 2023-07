CASTRO, Per il rinnovo ballano circa 500mila euro

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Come scritto dal Corriere dello Sport il rinnovo di Gaetano Castrovilli tiene Firenze con il fiato sospeso. Le parti continuano a lavorare, il dialogo è sereno e aperto, ma ancora la firma non c’è e la stagione sta per iniziare con il numero 10 viola che scadrà nel giugno del 2024. Ballano circa 500mila euro che non sono pochi, ma neanche una differenza insormontabile nel calcio. L’accordo può essere trovato. C’è ancora distanza e le parti si dovranno incontrare nuovamente per trovare una soluzione che stia a metà strada o che riesca a compensare con bonus vari.

La Fiorentina che adesso paga già circa 2 milioni di euro di ingaggio annuo, non sarebbe disposta ad arrivare ai 2.5 che chiederebbe il suo entourage. Quindi 500 mila euro circa di differenza a stagione che andrebbero moltiplicati per gli anni di prolungamento. Un’idea potrebbe anche essere quella di allungare intanto per un anno, come era stato fatto in precedenza con Milenkovic (dal 2022 al 2023). Non sarebbe quindi una vera blindatura, ma permetterebbe alla società di Rocco Commisso di avere un altro anno di tranquillità, prima di farlo svincolare.