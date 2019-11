CASTRO, Azzurro a un passo: il ct decide giovedì

Come spiega questa mattina l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, se Mario Balotelli è un dubbio che sconfina nella possibilità, Gaetano Castrovilli è una possibilità che tende alla certezza: Roberto Mancini deciderà giovedì pomeriggio sulla sua convocazione in azzurro, dopo la riunione tecnica con il suo staff posticipata per aspettare il rientro da Dortmund di Lele Oriali. Ma il centrocampista della Fiorentina ha già fatto abbastanza per convincerlo a inserirlo nel gruppo dei convocati per le gare in Bosnia (Zenica, 15 novembre) e contro l’Armenia (il 18 a Palermo) che il c.t. della Nazionale ufficializzerà venerdì.