CASTELLANI, Incontro Corsi-Commisso: strada tracciata

Importanti aggiornamenti sulla questione Castellani per la Fiorentina riportati dal Tirreno. Come scrive il quotidiano, sarebbe già andato in scena un incontro tra Fabrizio Corsi e Rocco Commisso per valutare il possibile trasferimento nello stadio di Empoli della Fiorentina durante il restyling del Franchi.

Il presidente dell’Empoli, in virtù anche dei buoni rapporti tra le due società calcistiche, avrebbe aperto all’ipotesi che vede però più di una resistenza da parte del Comune: in ogni caso, manca solo l'ok dell'amministrazione e la cosa si farà, soprattutto ora che la posizione di Palazzo Pretorio si è "ammorbidita". Entro il prossimo aprile il club viola dovrà indicare dove disputerà le partite casalinghe per il campionato 2024-25, c'è ancora qualche ostacolo legato al fatto che anche al Castellani dovranno essere fatti dei lavori, ma il percorso sembra ben indirizzato.