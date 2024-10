CASSANO, Kean non dà niente: dove vuole andare?

FirenzeViola.it

Antonio Cassano ha commentato lo stato di salute del calcio Italiano durante il podcast "Viva el Futbol": "Da noi facciamo passare per buono Kean che non sa da dove è girato... Ho visto Empoli-Fiorentina e lasciamo perdere, ha fatto due gol in sei partite... E questo vorrebbe fare un buon campionato? Magari fa venti reti ma tutte le volte che gli passi il pallone diventa una guerra. Fa confusione, casca a terra, palla sullo stinco. Non dà niente".