CASO A RFV, Nzola può imbrigliare la difesa laziale

Domenico Caso a Radio Firenze Viola

L'ex centrocampista di Fiorentina e Lazio, Domenico Caso, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro" della gara di stasera tra viola e biancocelesti: "La Fiorentina deve far girare la palla per costringere uscire la difesa biancoceleste come hanno fatto gli olandesi del Feyenoord, ma credo che Italiano abbia studiato tutto. La Lazio alterna prestazioni positive ad altre sconfortanti come, appunto, quella in Champions, sbagliata totalmente sul piano tattico".

Cosa è successo alla difesa della Lazio?

"Io so che l'anno scorso la coppia Casale-Romagnoli ha dato grandi garanzie e che col Feyenoord è stata messa in difficoltà da Gimenez. Gli olandesi li hanno messi sotto proprio per la cultura del gioco ed è per questa ragione che i difensori di Sarri non ci hanno capito nulla".

Tra Nzola e Beltran chi può impensierire di più la retroguardia laziale?

"Beltran mi piace, ma farei giocare sempre Nzola perché attacca e libera gli spazi ed è perfetto per il quadro tattico di Italiano. E' l'uomo adatto, però chi meglio dell'allenatore può valutare...".

