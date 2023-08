CASINI, Viola Park aperto entro il 13/9: ecco le tappe

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha parlato a Toscana TV facendo il punto sulle ultime novità legate all'apertura del Viola Park. Ecco alcune delle sue parole: “La data del 13 settembre è un limite che ci siamo messi con Fiorentina e i progettisti per dare l’agibilità per l’ingresso dei tifosi nei mini stadi. Ricordo che l’agibilità attualmente non è negata in tutto il centro sportivo, ma solo nei due stadi. C’erano delle difformità rispetto al progetto iniziale e dunque l’autorizzazione deve arrivare dalla Prefettura. Se la richiesta arriva entro oggi e se abbiamo la documentazione preparata entro l’8 settembre, potremo procedere con un sopralluogo il 12 settembre e in 24 ore si potrebbe avere il permesso. Dunque dal 13. Queste tappe, però, non devono perdere nemmeno un giorno. Sono procedure complesse. Commisso è un vulcano, non le manda a dire ed è apprezzabile. Con lui ho un rapporto ottimo. Non mi ha attaccato”.

