CASINI, Per ritiro al V.Park garantiremo parcheggi

A poche ore dalla notizia che la Fiorentina svolgerà il ritiro estivo presso l'erigendo centro sportivo di Bagno a Ripoli, il Primo cittadino del Comune alle porte di Firenze spiega che la sua amministrazione si adopererà affinché i tifosi possano recarsi ad assistere agli allenamenti e partite della loro squadra del cuore, individuando soluzioni che garantiscano la sosta. “Il ritiro della Fiorentina al Viola park? Siamo molto contenti – spiega il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini - dimostrerà il ruolo di valore aggiunto che la realtà del Viola Park ricoprirà per Bagno a Ripoli e per il territorio fiorentino. Ci saranno tanti tifosi in arrivo da Firenze, ma anche dalla Toscana e da fuori regione. Utilizzeranno i nostri servizi, i bar, i ristoranti, le strutture ricettive e si avvarranno delle tante attività commerciali presenti sul territorio. Già alcune associazioni di categoria hanno organizzato iniziative con gli esercizi commerciali in partnership con la Fiorentina. Dovremo farci trovare pronti – precisa Casini - creando nuove offerte e garantendo necessità importanti come quelle della sosta, su cui stiamo lavorando e che non costituirà sicuramente un problema”.