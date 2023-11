CASINI, Parcheggio al V.P soluzione tampone ma logica

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiorentina realizzerà un altro parcheggio provvisorio, adiacente al Viola Park, che porterà altri 490 posti auto per il pubblico. Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, commenta così l’iniziativa: “Quanto richiesto dalla società viola ha una logica, naturalmente previo sì del consiglio comunale e autorizzazione paesaggistica. Fino ad oggi non c’è mai stato il problema dei parcheggi, avendo messo a disposizione le aree di via Granacci appositamente per questa finalità, in attesa della tramvia il cui scambiatore sarà cofinanziato anche dal nostro Comune, anche se l’opera spetta a Palazzo Vecchio quale base appaltante”, si legge sulle pagine odierne de La Nazione.

“Sarà tutto green senza consumo del suolo e permeabile: non verrà versato un centimetro di cemento”, prosegue Casini. Inoltre, aumentano le possibilità di accesso al Viola Park: all’ingresso principale di via di Rosano, si aggiungono gli accessi da via villa olmi e Nave a Rovezzano. Lo stesso Casini, aggiunge in merito: “Soluzione così che va così ad alleggerire la viabilità sulla Sp34, pur ricordando che il Viola Park ha la sua attività prevalente nel weekend o per eventi particolari, e dunque non appesantisce la viabilità in orario di punta”.