CARNASCIALI, Ok colpe della squadra, ma società?

L'ex difensore della Fiorentina, Daniele Carnasciali, ha commentato i temi d'attualità in casa gigliata: "Mi chiedo dove sarebbe la Viola se Vlahovic non fosse esploso: a gennaio sarebbe servito un giocatore pronto e che facesse la differenza, invece, con tutto il rispetto, la scelta è ricaduta su Kokorin... Gli errori sono della squadra, certo, ma la società dove la mettiamo? Commisso è bravo a gestire le aziende, ma anche il calcio è un'industria e va gestito altrettanto bene. Qui sono quattro anni che si fatica. Allenatore? Perché De Zerbi dovrebbe lasciare Sassuolo per venire qui senza garanzie? Anche con Guardiola la sostanza non cambierebbe: servono giocatori funzionali a un progetto tecnico. Quindi un mercato ad hoc".