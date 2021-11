CARBONI, Vedrei Mayoral a Firenze. Su Vlahovic...

L'ex difensore Amedeo Carboni ha parlato anche di Fiorentina durante il suo intervento alla trasmissione "Stadio Aperto" su TMW Radio. Ecco le sue parole a partire da un giocatore accostato ai viola, Borja Mayoral: "Io lo vedrei a Firenze, dopo che va via Vlahovic... Secondo me è un buon giocatore, non so perché non trovi spazio, qualcosa avrà anche fatto perché non è che un allenatore ti tiene fuori perché non sei simpatico. Quasi tutti gli spagnoli soffrono città grandi come Roma o Milano, poi... Però ha del talento".

Dove potrà andare Vlahovic?

"Ha fatto il salto di qualità e da mezzo sconosciuto sta portando la Fiorentina ad essere tra le protagoniste: io dico che possono arrivare in Europa League. Vede bene la porta, a chi non fa gola un attaccante così? Va capito più che altro cosa voglia fare lui. Di sicuro l'Atletico Madrid potrebbe andare per lui, ma mi sembra anche un giocatore da Inghilterra essendo un coraggioso, uno che non si tira mai indietro".