CARAVELLO A RFV, Senesi più regista difensivo di Igor

Danilo Caravello a Radio Firenze Viola

L'agente di mercato Danilo Caravello è intervenuto a "Viola Amore mio" su Radio Firenzeviola per parlare dell'attualità viola: "Beltran? Il campionato argentino propone sempre cose interessanti e anche lui sarebbe un bel prospetto. Gli argentini si ambientano presto in Serie A, come caratteristiche e lingua, e mi auguro prosegua la scia positiva".

Cosa ne pensa di Marcos Senesi?

"E' un bel giocatore e poi è un mancino. Ha già dimostrato il suo valore in Argentina e in Olanda: è pronto per l'Italia. Sa impostare, ha personalità, è un difensore moderno".

Rispetto a Igor?

"E' meno fisico, ma forse ha più piede del brasiliano. Ha qualità e raffinatezza, un vero regista della difesa".

Prosegue: "C'è sempre bisogno di giocatori come Senesi, di personalità. Come tutti avrebbe bisogno di adattarsi agli schemi e alle tattiche, ma lo vedo bene in Serie A".

Che tipo di mercato sta vedendo in Serie A? Si vende prima di comprare

"Questa è la prima vera sessione di mercato dove si vedono gli effetti post Covid, è una sessione dove tutti sono attenti ai paletti di bilancio, alla liquidità e al Fair play finanziario. Vedo comunque un mercato ancora piuttosto lento, solo il Milan ha accelerato tramite la cessione di Tonali. Tante altre squadre sono da completare".

Senesi lo vedrebbe bene con Italiano?

"E' un difensore moderno che può giocare negli schemi di Italiano, che prevedono la difesa alta, poi in tante giocano con questo modulo e con questa aggressività".