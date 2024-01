CARAVELLO A RFV, Ngonge può diventare plusvalenza

FirenzeViola.it

Danilo Caravello a Radio Firenze Viola

L'intermediario di mercato Danilo Caravello ha parlato oggi a Radio FirenzeViola, durante 'Viola Amore Mio'. Queste le sue parole: "Il mercato di gennaio è corto e bisogna inserirsi subito, con le partite di mezzo. Sono sempre del parere di prendere calciatori italiani o che comunque già conoscono il nostro campionato, per semplificare le cose. Se devi fare un colpo il prospettiva, invece, ci sta acquistare dall'estero".

Nonge ha fatto parte della sua scuderia. Lo vedrebbe bene a Firenze?

"E' un giocatore forte, fa lo step giusto se viene alla Fiorentina. Se si consolida in una pizza come Firenze può diventare una grande plusvalenza".

Per la fascia destra i viola stanno attenzionando Faraoni.

"Il profilo è importante, ha dimostrato di fare ottimamente la Serie A. Chi viene deve comunque lasciar spazio a un giovane, Kayode, con il quale si può ipotizzare di fare cassa. E' un nome spendibile e che può dare esperienza".

Per il mercato estivo può essere corteggiato Zaccagni?

"Se non prolunga il contratto con la Lazio potrebbe essere una cosa buona per tutti venderlo in estate e non lasciarlo andare a scadenza. Potrebbe fare gola alla Fiorentina come a tanti altri club".

La Fiorentina dovrebbe già muoversi per Arthur?

"Se il club pensa che possa essere un profilo futuribile credo che si sia già mosso. Se invece la volontà quella è di aspettare ancora un po' di tempo per valutarlo ulteriormente immagino di no, ma a mio avviso i viola avendolo rilanciato ci lavoreranno. Avendo il favore del giocare suppongo".

