CAPODANNO, Dodo e Beltran a Disneyland, Christensen...

Count down per accogliere il 2024. Approfittando di alcuni giorni liberi (dal 30 al 2 pomeriggio) alcuni giocatori hanno approfittato per una gita con la famiglia e Disneyland parigi è stata una meta gettonatissima, sia da Dodo con la moglie Amanda e i figli che da Beltran con la fidanzata e la famiglia. Il brasiliano scalpita per rientrare a gennaio e si rilassa pensando al lavoro che inevitabilmente lo aspetta per tornare in forma dopo il lungo stop. Infantino è rimasto in Italia, con una bella gita alle Cinque Terre in Liguria, ritorno a Bergamo per Bonaventura e famiglia con un augurio sentito ai tifosi via Instagram per un 2024 ancora migliore del 2023, che gli ha dato due finali e un piazzamento europeo col club e il ritorno in Nazionale in azzurro: non male insomma. Christensen è rimasto in città e festeggia con fidanzata ed amici con i quali è già in clima cenone visto che è reduce da una grande spesa al supermercato.