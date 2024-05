CANOVI A RFV, Zaniolo? Non è più un giovane. Amrabat...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Dario Canovi, agente di grande esperienza, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per parlare di mercato, a partire dalla suggestione Zaniolo: "Non so cosa farà, ma non ci sono tante società che in Italia sono pronte ad accoglierlo. Di lui non si può più parlare di un giovane, ma di un giocatore già fatto ma lui in Italia non è mai riuscito a giocare molto".

Prossimo allenatore viola chi sarà? "La Fiorentina si deve muovere con una certa celerità perché poi può non esserci una grande scelta. Dopo la guida tecnico tecnica potrà individuare i giocatori che piacciono all'allenatore. C'è ancora Djuric libero, Palladino... Ma altri hanno preso già altre strade. Thiago Motta? Non ha ancora firmato con nessuno e non posso parlare".

Italiano perché non prima scelta di nessun club? "Ha un agente come Ramadani che conosce bene il calcio nazionale e soprattutto internazionale e poi lui è un buon allenatore, non avrà problemi a trovare una squadra per l'anno prossimo".

Che idea ha su Sarri? "Non credo che si sia proposto ma certo essere chiamato dalla Fiorentina per lui sarebbe un onore, in base a quelle dichiarazioni. Ma chi lo prende fa un affare. Uno che pretende? No, lui vuole partecipare alle scelte dei giocatori credo. Fino a poco tempo fa le società facevano le squadre e poi l'affidavano ad un allenatore, ora non è così perché gli allenatori vogliono partecipare alla scelta della rosa. Chi lo prende sa che deve prendere un certo tipo di giocatori che vanno bene a lui".

Amrabat che farà? "Credo che troverà con facilità una collocazione se la Fiorentina non volesse tenerlo, ma magari al nuovo allenatore piacerebbe tenerlo".