CANOVI A RFV, Zaniolo? Andrei su altri. Kayode...

L'agente di calciatori Dario Canovi è interventuo a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "I Conti delle Sette" per parlare di attualità viola. Ecco le sue parole: “Cosa ne penso di Zaniolo? Obiettivamente non sono un suo grande tifoso. Penso che purtroppo sia uno di quei classici giocatori che di tante promesse e pochi fatti. Anche quest’anno non è che abbia fatto molto e non penso che possa risolvere i problemi della squadra. Ormai è un giocatore che cambia squadra ogni anno e anche questo è un chiaro sintomo negativo: evidentemente c'è qualcosa che non rende felici i club che lo hanno avuto”.

In una Fiorentina che cerca fantasia, Zaniolo non potrebbe portare qualcosa in termini di gol o assist?

“Io cercherei un altro tipo di giocatore. Ad esempio un profilo alla Ndoye del Bologna, che con la Svizzera sta facendo molto bene. Zaniolo può avere la scusante degli infortuni, ma quel che dico sempre è che per fare un grande giocatore servono testa, cuore e piedi. Secondo me a lui mancano almeno due di queste caratteristiche”.

Dove deve migliorare la Fiorentina?

“La Fiorentina deve migliorare l’attacco. L’anno scorso ha concretizzato molto poco rispetto a quanto creava. Poi molto dipenderà dalle uscite. Nico Gonzalez? Se la Fiorentina avrà offerte alte penso che sia difficile rifiutarle, anche perché vorrebbe dire che pure il giocatore ha offerte altrettanto sostanziose. A quel punto diventa difficile trattenerlo. Certo, sarebbe un bel sacrificio perché lo reputo uno dei migliori giocatori in rosa. Kayode invece non lo sacrificherei perché tra qualche anno può valere molto di più. I 15 milioni offerti dall'Aston Villa si possono rifiutare”.

