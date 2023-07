CANOVI A RFV, Castro? Viola può farne a meno. Arthur...

FirenzeViola.it

L'avvocato e procuratore Dario Canovi è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "TMW Viola". Queste le sue parole: "Può essere sicuramente un giocatore che potrebbe diventare titolare. Nei 13/14 giocatori pseudo titolare Ampadu ci starebbe senza problemi”.

Riguardo Arthur

“Arthur è quel tipo di giocatore che tutti glia allenatori vorrebbero. È stato un po’ sfortunato ultimamente, ma la sua carriera parla da sola. Sarebbe un grande affare per la Fiorentina, come quest’ultima per lo stesso giocatore”.

Modalità e ingaggio di Arthur?

“Il problema maggiore non consiste nella possibile cifra del riscatto, ma bensì dall’ingaggio del giocatore. La Juventus dovrà partecipare al pagamento dell’ingaggio in modo notevole”.

Quanti danni crea il mercato arabo?

“Il mercato arabo sta rovinando il calcio italiano. Sì, porta soldi, ma nel breve. Serve che i club italiani rivalutino i settori giovanili. A mio avviso, come importanza, il campionato italiano è il quinto in Europa.

Sulla situazione di Amrabat

“Ci sono stati errori di comunicazione da parte dell’entourage del calciatore. Di solito si cerca di agire rimanendo nel silenzio, ciò che è stato fatto mi sembra un po’ strano”.

Castrovilli merita il rinnovo?

“Credo che la Fiorentina abbia dimostrato di poter fare a meno di Castrovilli. Servirebbe un po’ di riconoscenza, una parola che nel calcio è pressoché sconosciuta”.

Le piacerebbe Dominguez in Viola?

“Thiago Motta lo ha dichiarato come incedibile, anche se nel calcio non c’è nulla di incedibile. Se la Fiorentina affondasse il colpo potrebbe portarselo a casa. Però so quanto potrebbe far male a Thiago Motta perdere un giocatore così importante”.

Riguardo gli attaccanti gigliati

“Per me la Fiorentina ha un’altra punta nel mirino. Lo scorso anno Cabral non ha fatto male, anche se non è un giocatore da 20 gol a stagione. Jovic è da sempre stato una scommessa, e in questo caso non è stata vincente”.