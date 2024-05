CANNELLA A RFV, Pradè è ai livelli di Sartori e Marotta

FirenzeViola.it

Ai microfoni di Radio FirenzeViola spazio a Beppe Cannella, dirigente di lungo corso che ha commentato così gli exploit di Atalanta e Bologna mettendoli in relazione col momento della Fiorentina: "Quest'anno il Bologna ha fatto quello che nessuno immaginava. Non si può però parlare di un Bologna sulle orme di Lazio e Atalanta, che negli ultimi anni hanno tenuto questi risultati con continuità. D'altro canto anche la Fiorentina è cresciuta, con Italiano si è emancipata a livello europeo. Dovrà adesso avere continuità nel percorso. Come realtà Bergamo e Firenze sono simili, anche a livello di tifoseria. Per questo, la Fiorentina ha tutto per rincorrere il "sogno Atalanta". Quello deve essere l'obiettivo, perché credo che il Bologna sia un'eccezione che non durerà molto".

E sulla dirigenza viola: "A Firenze c'è un direttore esperto di Pradé. Io lo metto alla pari di Corvino, Angelozzi, Marotta e lo stesso Sartori per esperienza. Pradé sa su chi affidarsi e chi puntare. Tutto sta alla società e alla sua volontà di investire. La proprietà viola è però presente e calorosa. Adesso arriva il momento delle decisioni: si dovrà capire se provare a puntare ancora su Italiano o provare ad alzare l'asticella con un altro progetto triennale".

Sulla possibilità che Vincenzo Italiano vada al Napoli: "Lui è un allenatore che si è fatto sul campo, uno di principi di gioco molto sviluppati. Nei prossimi anni il Napoli ha bisogno di un allenaotre in grado di ricompattare il gruppo, di dettare prinicipi (non tanto di gioco ma a livello caratteriale) per tutto lo spogliatoio. Oggi a Napoli ci son tanti problemi, non consiglierei a nessuno di andare".

E infine, su quale potrebbe essere il profilo ideale per la panchina della Fiorentina, Cannella ha detto: "Se fossi nella Fiorentina chiamerei Sarri. Andrei su una certezza, di risultati e di gioco, come quella del tecnico toscano".