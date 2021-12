CANINO, Vorrei Biraghi a "Ballando con le stelle"

Presente al Premio ST OSCAR della moda presso la fondazione Zeffirelli a Firenze, il noto attore e conduttore televisivo fiorentino Fabio Canino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Firenzeviola.it. Ecco le sue parole: "Sono a casa mia oggi, per me è un orgoglio essere premiato della mia città: erano anni che non facevo due passi per la mia Firenze e ho capito perché vengono turisti da tutto il mondo. Bisognerebbe far vivere il centro storico delle città non solo ai turisti ma anche a chi risiede in questi posti. La Fiorentina? Quando vivi fuori dalla tua città devi avere sempre dei legami e anche se io non sono un tifoso vedo la squadra viola come un riferimento: ricordo quando da bambino passavi davanti allo stadio e c'erano tante bandiere. Un ricordo in particolare di un giocatore viola del passato? Io ho avuto la fortuna di conoscere Batistuta e l'ho reincontrato due anni fa a Ballando con le stelle: è sempre stato un uomo umile. Un giocatore che vorrei a Ballando con le stelle? Mi piacerebbe vedere Dybala e Biraghi, il capitano viola: a lui darei un 10 a prescindere".