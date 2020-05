CAMPINI, Rivivi il LIVE del 1° giorno di visite su FV

19:10 - Igor lascia il centro sportivo e torna a casa per farsi la doccia. Per oggi è tutto da Campo di Marte!

19:00 - Anche il ds viola Daniele Pradè ha lasciato il centro sportivo. Le visite per oggi sono concluse. Solo Igor è ancora dentro i "campini" per allenarsi

18:18 - Anche Dusan Vlahovic ha lasciato a bordo di un auto il centro sportivo: adesso è rimasto dentro il solo Igor. Le visite poi termineranno qua e riprenderanno domani

18:00 - Pochi minuti fa hanno lasciato il cs sia il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, e anche il centrocampista viola Alfred Duncan

17.25 - Dalbert, dopo aver sostenuto le visite mediche, abbandona il cs.

17.18 - Arrivato anche il brasiliano Igor al centro sportivo.

16:47 - Ad essere giunto al centro sportivo adesso è anche Dusan Vlahovic che, avendo contratto il virus, necessiterà di ulteriori visite approfondite. Curiosità: il serbo è arrivato a piedi.

16:13 - E' il turno di Nikola Milenkovic ad abbandonare il centro sportivo.

16:01 - Alfred Duncan al centro sportivo in questi istanti. Anche lui è entrato, come da indicazioni, senza fermarsi a parlare con i media.

15:32 - Federico Chiesa ha abbandonato il centro sportivo a bordo della sua auto senza però fermarsi all'uscita come da ordine della società per la loro sicurezza.

15:16 - E' arrivato anche Henrique Dalbert per sostenere le visite al centro sportivo Davide Astori.

14:48 - Anche Franck Ribery è arrivato a Firenze. Il francese è da poco atterrato, come documentato da FirenzeViola.it a Peretola e si sottoporrà adesso a test sierologico e tampone.

14:40 - Giunto al centro sportivo Davide Astori anche il difensore classe '97 della Fiorentina, Nikola Milenkovic.

13.40 - Anche Federico Chiesa entra ora al centro sportivo per le visite di rito.

13:22 - Joe Barone è tornato al centro sportivo Davide Astori.

13:09 - Il centrocampista gigliato, Milan Badelj, è in attesa di un taxi che dovrà prelevarlo all'interno del centro sportivo per ricondurlo al proprio domicilio.

13:02 - Nel frattempo è arrivato al cs viola anche il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè. All'interno adesso ci sono sia lui che Angeloni.

12:31 - Qualche dichiarazione alla stampa presente, tra cui FirenzeViola.it per il direttore generale dei viola, Joe Barone, all'uscita dal centro sportivo: "Tutto a posto, i ragazzi stanno lavorando e si sta andando avanti bene. C'è tutta la giornata per fare le visite, i ragazzi arrivano scaglionati e, piano piano, iniziamo ad arrivare alla normalità. Ripartenza? Stiamo aspettando il protocollo, una volta che arriva noi siamo lì per seguire tutte le sue indicazioni. Giocatori? Da lontano voglio abbracciarli tutti però ovviamente dobbiamo seguire delle regole. I ragazzi sono a posto, si sono mantenuti abbastanza bene".

11:51 - Marco Benassi ha lasciato in questo momento il cs viola. Mentre è arrivato il talento della Fiorentina Gaetano Castrovilli.

11:35 - Anche il capitano della Fiorentina, German Pezzella, ha lasciato il Centro Sportivo Davide Astori. Visite mediche più lunghe ovviamente per l'argentino in quanto è uno dei tre giocatori viola che avevano contratto il virus nel mese di marzo.

11:23 - Arrivato al cs viola, con un taxi, anche il centrocampista croato Milan Badelj. Mentre Terzic ha appena lasciato la struttura

10:45 - I calciatori dopo le visite mediche hanno la possibilità di scegliere se allenarsi o meno. Pulgar, primo calciatore ad essere arrivato al Centro Sportivo, ha da poco lasciato la struttura.

10:31 - Joe Barone e Angeloni sono arrivati in questo momento all'interno del Centro Sportivo viola.

10:16 - Anche l'ex Torino Marco Benassi ha raggiunto il Centro Sportivo Davide Astori.

9:35 - Arrivato anche il capitano della Fiorentina Pezzella, ormai guardato dal Coronavirus e il fisioterapista Daniele Misseri.

9:11 - Il secondo calciatore a raggiungere il Centro Sportivo viola è Aleksa Terzic.

8:25 - Il primo giocatore ad arrivare al Centro Sportivo Davide Astori è il cileno Erick Pulgar.

Oggi è il giorno in cui la Fiorentina ricomincia con i lavori in vista della ripresa. Ma, aspettando anche che l'asso Franck Ribery faccia il suo rientro da Monaco di Baviera, non è un riavvio sereno quello che aspetta i viola, oggi convocati al Centro Sportivo Davide Astori per sessioni di allenamento individuali e facoltative. Questa mattina, infatti, sono in programma le visite di idoneità, simili a quelle che la squadra svolge in estate. Intorno alle 8:00 sono arrivati al Centro Sportivo alcuni medici di strutture esterne per svolgere le visite. Sarà importante soprattutto capire come staranno gli ex positivi al Coronavirus, Cutrone, Pezzella e Vlahovic, perché in caso di risposte positive dalle visite, per quanto riguarda cuore e polmoni, i giocatori potrebbero teoricamente riprendere a lavorare agli stessi ritmi degli altri compagni. Sono attesi tutti i calciatori, tutto lo staff tecnico ad eccezione dei nuovi tre positivi.