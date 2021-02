CAMPI, Inaugurata bretella Capalle. Giani: "Stop ai..."

E' stata inaugurata oggi, sabato 13 febbraio 2021, la nuova Bretella di Capalle, a Campi Bisenzio. Il nuovo tratto di strada, di quasi 1,5 chilometri, coinvolge via Barberinese verso via dei Confini, per bypassare Capalle. Un'opera attesa da anni dai cittadini, per rendere più scorrevole il traffico da e per Prato, senza scaricarlo sul centro abitato. "E' un momento molto importante per Campi, ma non solo", dice il sindaco di Campi Emiliano Fossi. "Siamo molto contenti di essere riusciti a realizzarla, come da impegno preso, dopo tanti anni. Sono molto felice ed orgoglioso. A questa arteria si collegherà la Circonvallazione Ovest, entro fine anno partiranno i lavori. Tutto questo migliorerà i disagi per chi passa per la zona. Campi è sempre più luogo baricentrico, punto di riferimento dell'area tra Firenze e Prato. Siamo in una fase di svolta storica, di grande cambiamento. Ci sarà un grande miglioramento della viabilità, con opere fondamentali come la tramvia, il metrotreno, le piste ciclopedonali". "Basta campanilismi, dobbiamo unire le comunità e le città. Un milione di persone in Toscana vive nella Piana, è una zona centrale della Toscana", dice il presidente della Regione Eugenio Giani, presente all'inaugurazione. "Apre oggi la Bretella di Capalle, una nuova arteria stradale fondamentale per l’intera area metropolitana. Diminuiremo il traffico, l’inquinamento e miglioreremo la qualità della vita dei cittadini"