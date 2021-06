INDISCREZIONI DI FV GATTUSO JR, ENTRERÀ A FAR PARTE DELLE GIOVANILI VIOLA Rino Gattuso è pronto per sbarcare a Firenze da nuovo allenatore della Fiorentina. L'ex Napoli arriverà nella mattinata di domani, in più secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it suo figlio Francesco, classe 2007, dovrebbe entrare a far parte delle... Rino Gattuso è pronto per sbarcare a Firenze da nuovo allenatore della Fiorentina. L'ex Napoli arriverà nella mattinata di domani, in più secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it suo figlio Francesco, classe 2007, dovrebbe entrare a far parte delle... NOTIZIE DI FV RASSEGNA STAMPA, I TITOLI DEI QUOTIDIANI IN EDICOLA Ecco i titoli sulla Fiorentina di questa mattina: La Gazzetta dello Sport: nessun titolo La Nazione: Gattuso, subito il mercato. Vertice con Barone e Pradè. Ecco i nodi da sciogliere Corriere Fiorentino: Cantiere Gattuso Corriere dello Sport-Stadio:... Ecco i titoli sulla Fiorentina di questa mattina: La Gazzetta dello Sport: nessun titolo La Nazione: Gattuso, subito il mercato. Vertice con Barone e Pradè. Ecco i nodi da sciogliere Corriere Fiorentino: Cantiere Gattuso Corriere dello Sport-Stadio:... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 05 giugno 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi