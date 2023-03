ÇALIMBAY (SIVASSPOR), Grazie al tifo passeremo

Il tecnico del Sivasspor Riza Çalimbay ha preso questo pomeriggio la parola dalla sala stampa dello stadio "4 Settembre", alla vigilia della sfida di Conference League contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: "Sappiamo che la Fiorentina dei giocatori forti, ma anche noi abbiamo dei leader. Nella gara di Firenze abbiamo fatto solo il nostro primo tempo: abbiamo adesso tutta una ripresa da giocare. La sfida di domani sarà fondamentale per la storia del Sivasspor. Grazie ai nostri tifosi sono convinto che potremo passare al turno successivo".

Sull'assenza di Gradel: "Abbiamo altri giocatori molto forti... sappiamo che non ci sarà e dobbiamo fare i conti senza di lui".

Se c'è un errore commesso all'andata che non rifarebbe: "Nella gara di andata siamo andati troppo sotto pressione anche per colpa dei tifosi di casa che hanno spinto i viola. Il gol preso è stato figlio solo di un piccolo errore: siamo convinti domani di fare una gara all'attacco per vincere la partita".