CALHANOGLU, Problema all'inguine, dubbio per i viola

© foto di www.imagephotoagency.it

Aggiornamenti negativi in casa Inter da Bursa, dove Hakan Calhanoglu ha dovuto abbandonare il campo nel match tra Turchia e Croazia per un problema muscolare: poco prima del 40', il centrocampista nerazzurro ha iniziato ad avvertire dolore intorno alla zona inguinale ed è stato costretto al cambio. Da valutare quindi la sua presenza in vista della gara di sabato contro la Fiorentina.