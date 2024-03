CALENDARIO, Aprile da tour de force: 8 sfide in un mese

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina si appresta ad iniziare un mese di aprile che la vedrà impegnata ben 8 volte, costringendo agli straordinari Italiano e tutta la squadra. Tra campionato, Coppa Italia e Conference League infatti, i viola dovranno scendere in campo ogni tre/quattro giorni. Periodo nel corso del quale il tecnico gigliato dovrà dare fondo a tutta la lunghezza della rosa per evitare di sovraccaricare i giocatori fino a qui considerati titolarissimi. Ci sarà spazio dunque anche per le seconde linee e forse anche per qualche giovane come Comuzzo e Infantino che fino ad oggi sono stati impiegati col contagocce.

Entrando nel dettaglio del calendario, il tour de force inizierà subito meroledì prossimo con la sfida d'andata della semifinale di Coppa Italia in casa contro l'Atalanta e proseguirà quattro giorni dopo a Torino nel big match domenicale contro la Juventus. Una rincorsa che vedrà poi la Fiorentina scendere in campo in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen per l'andata dei quarti di finale di Conference League. La Serie A tornerà di lunedì quando i viola saranno impegnati di nuovo al Franchi questa volta contro il Genoa. Tre giorni e basta per rifiatare e ancora il Franchi protagonista per il ritorno di Conference. La domenica successiva sarà la volta della sfida di Serie A contro la Salernitana, mentre il mercoledì seguente, la Fiorentina dovrà viaggiare in direzione Bergamo per la prima volta dopo il malore che è stato fatale al direttore generale Joe Barone. La lunghissima serie di partite terminerà il weekend successivo, con orario ancora da definire, in casa contro il Sassuolo.

Ecco di seguito il calendario di aprile della Fiorentina:

Coppa Italia - Fiorentina-Atalanta (Mer 3/4 ore 21)

Serie A - Juventus-Fiorentina (Dom 7/4 ore 20.45)

Conference - Viktoria Plzen-Fiorentina (Gio 11/4 ore 18.45)

Serie A - Fiorentina-Genoa (Lun 15/4 ore 18.30)

Conference - Fiorentina-Viktoria Plzen (Gio 18/4 ore 18.45)

Serie A - Salernitana-Fiorentina (Dom 21/4 ore 18)

Coppa Italia - Atalanta-Fiorentina (Mer 24/4 ore 21)

Serie A - Fiorentina-Sassuolo (Dom 28/4 ore 'da definire')