CALCIO STORICO, Stasera la finale tra Azzurri e Rossi

Stasera alle 18 in Piazza Santa Croce è in programma la finale del calcio storico tra gli Azzurri di Santa Croce e Rossi di Santa Maria Novella. Il Magnifico Messere sarà il lanciatore del peso e vincitore della gara al Golden Gala, Leonardo Fabbri. Anche lo scorso anno la finale è stata Azzurri contro Rossi ed è terminata undici cacce e mezzo a sette cacce e mezzo in favore degli Azzurri, nonostante e tante assenze. Adesso i Rossi avranno un'altra chance per vincere il Torneo ma di fronte si presenta una squadra molto compatta e difficile da sconfiggere.