CALAMAI, Viola, batti la Juve e dimostra di valere l'EL

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" di Luca Calamai all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero la sfida di domani sera contro la Juventus, una gara che oltre alla rivalità sportiva stavolta mette in palio punti preziosi per i rispettivi obiettivi delle due società: "In questi giorni si è parlato molto del senso di questa partita e spesso Firenze è stata criticata per il modo in cui sente questo appuntamento. La realtà dei fatti è che questa resta una sfida speciale ma stavolta diventa importantissima anche per la classifica: io ero e resto convinto che la Fiorentina abbia tutte le potenzialità di arrivare in Europa League, che sarebbe per il club un salto di qualità.

Oggi la Juve, dunque, va battuta perché è la Juve ma anche per dimostrare a tutti che la Viola vale un posto in classifica tra il 5° e il 6°".