CALAMAI, Valuto l'ambizione della Fiorentina su tre fronti

FirenzeViola.it

Nel consueto "Caffè nero bollente" in onda tutte le mattine su Radio Firenzeviola, Luca Calamai ha inquadrato così il momento della Fiorentina all'indomani delle parole della dirigenza in conferenza stampa: "Mi sono svegliato con una parolina che mi piace molto: ambizione. Si sposa a meraviglia con quello che io immagino della Fiorentina del domani. Non una Fiorentina piccola ma ambiziosa, che abbia voglia di tornare nella sua dimensione. L'ambizione la valuterò su tre fronti: sulla scelta del centravanti, su un grande leader in mezzo al campo e sulla voglia di sposare una politica dei giovani non di facciata". Ecco il contributo: