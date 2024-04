CALAMAI, Questa squadra ha bisogno di un vero bomber

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino su Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha detto la sua su quello che è uno dei principali problemi della Fiorentina di Vincenzo Italiano: "La Fiorentina ha bisogno di un centravanti, di un bomber. Qualcosa che manca dai tempi di Vlahovic. Italiano ci ha provato in ogni modo, con gli attaccanti acquistati negli ultimi anni e anche, nel presente, con i tentativi di ieri. Prima Belotti, poi Kouame, infine Nzola, un disastro su tutti i fronti.

Non c'è presente, non c'è futuro. Servirà partire da questo punto quando si andrà a costruire la squadra per la prossima stagione. Da una prima punta, da un centravanti in grado di fare la differenza: un calciatore per cui serviranno cifre che, per adesso, Commisso non ha mai speso".